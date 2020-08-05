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Posted 5 августа 2020, 11:45

Published 5 августа 2020, 11:45

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выводят группу Авиалесоохраны

5 августа 2020, 11:45
С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень», который распространился на 120 гектаров, выводят группу Авиалесоохраны. Ранее с него вывели волонтеров, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Кроме того, планируется вывести силы МЧС, а караулить кромку пожара будут инспекторы заповедника в количестве 5-12 человек.

В пресс-службе рассказали, что такое решение обусловлено тем, что в течение нескольких дней пожар не распространяется.

Напомним, горение заповедника продолжается с вечера 17 июля. К тушению вертолет МЧС подключился только 19 июля. На тот момент площадь пожара распространилась на 5,7 гектаров. Однако на фоне аномальной жары огонь распространился до 120 гектаров. В борьбе с пожаром участвовали 140 человек, в том числе 52 сотрудника Авиалесоохраны.

#Общество#Происшествия#Пожар
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