С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выводят группу Авиалесоохраны

Posted 5 августа 2020, 11:45
Published 5 августа 2020, 11:45
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Кроме того, планируется вывести силы МЧС, а караулить кромку пожара будут инспекторы заповедника в количестве 5-12 человек.
В пресс-службе рассказали, что такое решение обусловлено тем, что в течение нескольких дней пожар не распространяется.
Напомним, горение заповедника продолжается с вечера 17 июля. К тушению вертолет МЧС подключился только 19 июля. На тот момент площадь пожара распространилась на 5,7 гектаров. Однако на фоне аномальной жары огонь распространился до 120 гектаров. В борьбе с пожаром участвовали 140 человек, в том числе 52 сотрудника Авиалесоохраны.