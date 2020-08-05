С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выводят группу Авиалесоохраны

Напомним, горение заповедника продолжается с вечера 17 июля. К тушению вертолет МЧС подключился только 19 июля. На тот момент площадь пожара распространилась на 5,7 гектаров. Однако на фоне аномальной жары огонь распространился до 120 гектаров. В борьбе с пожаром участвовали 140 человек, в том числе 52 сотрудника Авиалесоохраны.