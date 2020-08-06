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Posted 6 августа 2020, 11:34

Published 6 августа 2020, 11:34

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Родители тагильского школьника заявили о проблемах вылета на операцию в США

6 августа 2020, 11:34
У Алексея Рудакова врожденный дефект слуха, первая операция прошла успешно, вторая уже назначена. Но из-за пандемии билеты подорожали и теперь юноше не хватает средства на билет, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на родителей подростка.

С детства Алексей живёт с тяжелым диагнозом — у него атрезия слуховых проходов, гипоплазия ушей, и двусторонняя тугоухость второй и третьей степени. Слышать окружающий мир молодой человек может только с аппаратом для усиления слуха. К тому же данное устройство служит недолго. Замену необходимо производить на каждый четвертый год использования. Стоимость такого устройства составляет полмиллиона рублей.

Несмотря на свой недуг, Алексей активно увлекается игре на музыкальных инструментах — фортепьяно, гитара.

Хотел бы я быть как все и заниматься в спортивных секциях, но меня не пускают. Я бы занялся футболом или борьбой,рассказал редакции Алексей.

В 2019 году, благодаря частному пожертвованию, Алексею уже провели операцию на одно ухо. На вторую операцию средства почти собраны — требуется около 6 миллионов рублей. Осталось лишь купить билет, но цены выросли из-за эпидемии коронавируса.

#Общество#Нижний Тагил#Музыка#США#Операция#Школьник
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