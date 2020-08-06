Родители тагильского школьника заявили о проблемах вылета на операцию в США

С детства Алексей живёт с тяжелым диагнозом — у него атрезия слуховых проходов, гипоплазия ушей, и двусторонняя тугоухость второй и третьей степени. Слышать окружающий мир молодой человек может только с аппаратом для усиления слуха. К тому же данное устройство служит недолго. Замену необходимо производить на каждый четвертый год использования. Стоимость такого устройства составляет полмиллиона рублей.