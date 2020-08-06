В Екатеринбурге жительница отсудила один миллион рублей за плохой кухонный гарнитур

Екатеринбурженка заказала гарнитур в магазине в одном из городских ТЦ. Недостатки были обнаружены сразу же, о чём был уведомлен магазин. Екатерина пыталась решить вопрос в досудебном порядке через звонки и претензии, но магазин на контакт не шел. Акт приема-передачи так и не был подписан.