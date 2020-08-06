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Posted 6 августа 2020, 13:16

Published 6 августа 2020, 13:16

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге жительница отсудила один миллион рублей за плохой кухонный гарнитур

6 августа 2020, 13:16
В феврале 2019 года Екатерина приобрела гарнитур почти за 800 тысяч рублей. Гарнитур оказался выполнен не по размерам и некачественно. Суд претензию Екатерины удовлетворил, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Екатеринбурженка заказала гарнитур в магазине в одном из городских ТЦ. Недостатки были обнаружены сразу же, о чём был уведомлен магазин. Екатерина пыталась решить вопрос в досудебном порядке через звонки и претензии, но магазин на контакт не шел. Акт приема-передачи так и не был подписан.

Тогда Екатерина обратилась в суд. Она требовала полностью разовать договор купли-продажи, моральную компенсацию 30000 рублей и ежедневную неустойку. Суд требования удовлетворил частично. В пользу Екатерины взысканы оплаченные по договору денежные средства более 650000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф более 335000 рублей. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина около 10000 рублей.

Жительницу данное решение так же не устроило, требуя удовлетворить свои требования полностью она обратилась в Областной суд апелляционной инстанции, но там решение Орджоникидзевского районного суда оставили без изменений.

Ранее мы писали о том, как Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Мебель#Закон#Магазин#Компенсация#Федеральный закон#Екатеринбург
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