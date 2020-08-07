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Posted 7 августа 2020, 14:31

Published 7 августа 2020, 14:31

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

На довыборы в гордуму Нижнего Тагила зарегистрировался самовыдвиженец

7 августа 2020, 14:31
На довыборы в городскую думу, которые запланированы на сентябрь в Нижнем Тагиле, зарегистрировался самовыдвиженец Сергей Бердников, сообщают ИА «Все Новости».

Выдвиженцев изначально было семеро. Для участия в довыборах кандидатам, которые выдвигают свою кандидатуру не от политической партии, а самостоятельно, необходимо собрать свыше 100 подписей. Это удалось только Сергею Бердникову. У него получилось собрать 108 подписей, за которых пять были признаны недействительными из-за несоответствия даты рождения подписавшихся. Сергей трудится в «Уральском инжиниринговом центре» на должности слесаря-ремонтника.

Всего в избирательной комиссии в данный момент зарегистрировались шесть кандидатов, среди них один самовыдвиженец, четыре кандидата от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и одна участница ОД «Тагил За Перемены».

Довыборы в городскую думу пройдут 13 сентября.

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#Политика#Нижний Тагил#Кандидаты#Избирательная комиссия
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