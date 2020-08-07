На довыборы в гордуму Нижнего Тагила зарегистрировался самовыдвиженец

Posted 7 августа 2020, 14:31
Published 7 августа 2020, 14:31
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Выдвиженцев изначально было семеро. Для участия в довыборах кандидатам, которые выдвигают свою кандидатуру не от политической партии, а самостоятельно, необходимо собрать свыше 100 подписей. Это удалось только Сергею Бердникову. У него получилось собрать 108 подписей, за которых пять были признаны недействительными из-за несоответствия даты рождения подписавшихся. Сергей трудится в «Уральском инжиниринговом центре» на должности слесаря-ремонтника.
Всего в избирательной комиссии в данный момент зарегистрировались шесть кандидатов, среди них один самовыдвиженец, четыре кандидата от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и одна участница ОД «Тагил За Перемены».
Довыборы в городскую думу пройдут 13 сентября.