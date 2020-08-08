Креков заявил о возможности введения в школах второй смены из-за коронавируса

По словам Крекова, в регионе к началу учебного года идет серьёзная подготовка. В классах введут специальную рассадку учеников, также возможно введение второй смены. Кроме того, школы обеспечат антисептиками и термометрами. Вице-губернатор отметил, что учителя наравне с врачами войдут в число первых, кому поставят прививки от коронавируса.