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Posted 8 августа 2020, 13:41

Published 8 августа 2020, 13:41

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Креков заявил о возможности введения в школах второй смены из-за коронавируса

8 августа 2020, 13:41
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области с 1 сентября в некоторых школах введут вторую смену. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков, пишет «Уралинформбюро».

По словам Крекова, в регионе к началу учебного года идет серьёзная подготовка. В классах введут специальную рассадку учеников, также возможно введение второй смены. Кроме того, школы обеспечат антисептиками и термометрами. Вице-губернатор отметил, что учителя наравне с врачами войдут в число первых, кому поставят прививки от коронавируса.

Также ученикам разрешат не надевать маски, а в школы они будут приходить по графику, чтобы избежать скопления больших групп.

#Общество#Коронавирус#Школа#Павел Креков
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