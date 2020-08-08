Лекцию главы уральского антикоррупционного штаба вновь прервали полицейские

Напомним, что 25 июля в Казани на лекцию Петровой пришли силовики, которые задержали всех, кто находился в помещении. Позднее выяснилось, что в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве. Петрову задержали как свидетеля по заведомо ложному сообщению о теракте.