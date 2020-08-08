Лекцию главы уральского антикоррупционного штаба вновь прервали полицейские

Posted 8 августа 2020, 16:00
Published 8 августа 2020, 16:00
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
На этот раз лекция проходила в Иваново. Полицейские пояснили, что им поступило сообщение о нарушении указа губернатора о мерах безопасности по коронавирусу. Присутствовавшим на лекции пришлось писать объяснительные.
Напомним, что 25 июля в Казани на лекцию Петровой пришли силовики, которые задержали всех, кто находился в помещении. Позднее выяснилось, что в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве. Петрову задержали как свидетеля по заведомо ложному сообщению о теракте.