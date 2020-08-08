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Posted 8 августа 2020, 16:00

Published 8 августа 2020, 16:00

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Лекцию главы уральского антикоррупционного штаба вновь прервали полицейские

8 августа 2020, 16:00
Сюжет
Коронавирус
Правоохранители вновь прервали лекцию главы екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл» Екатерины Петровой, пишет 66.ру.

На этот раз лекция проходила в Иваново. Полицейские пояснили, что им поступило сообщение о нарушении указа губернатора о мерах безопасности по коронавирусу. Присутствовавшим на лекции пришлось писать объяснительные.

Напомним, что 25 июля в Казани на лекцию Петровой пришли силовики, которые задержали всех, кто находился в помещении. Позднее выяснилось, что в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве. Петрову задержали как свидетеля по заведомо ложному сообщению о теракте.

#Общество#Коронавирус#Лекция
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