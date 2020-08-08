В Екатеринбурге рядом со штабом ЦВО «повесили» автомат

Ранее участники фестиваля нарисовали на Макаровском мосту огромную книгу. «Карт-бланш» проходит в столице Урала в третий раз. Художник Покрас Лампас заявлял, что планирует принять в нем участие, также он рассказал, что зашифровал в своем супрематическом кресте тайное послание, которое никто не заметил.