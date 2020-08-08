В Екатеринбурге рядом со штабом ЦВО «повесили» автомат

Posted 8 августа 2020, 14:54
Published 8 августа 2020, 14:54
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Автором арт-объекта стал Никита Nomerz. Изображение оружия с подписью «Я хочу быть автоматом» появилось в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».
Параллельно со всеобщей милитаризацией в стране и мире происходит наращивание «военной силы» в социально-направленном искусстве. Я бы хотел, чтобы и моё искусство было «автоматом, стреляющим в лица, пояснил художник.
Ранее участники фестиваля нарисовали на Макаровском мосту огромную книгу. «Карт-бланш» проходит в столице Урала в третий раз. Художник Покрас Лампас заявлял, что планирует принять в нем участие, также он рассказал, что зашифровал в своем супрематическом кресте тайное послание, которое никто не заметил.