Миллионы в оффшорах, банкротство МУП и долги ВГОКа: крупные арбитражные дела в июле

Исковые заявления в отношении ВГОКа, у которого с декабря 2019 года арестовано имущество в рамках процедуры банкротства, рассматриваются в Арбитражном суде региона регулярно. В июле текущего года АО «Энергосбыт плюс» выиграло иск на 74,3 млн рублей. На август запланировано рассмотрение еще нескольких дел от этого истца с общими требованиями более 200 млн рублей.