tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2020, 06:00

Published 10 августа 2020, 06:00

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Пропавший 26-летний тагильчанин с татуировкой в виде штрих-кода найден живым

10 августа 2020, 06:00
В Нижнем Тагиле был найден пропавший 26-летний Артем Зарубин был найден живым, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказали в ведомстве, местонахождение молодого человека установлено.

Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Все это время он находился у друга, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, мужчина пропал 30 июля, а 4 августа с заявлением в полицию обратилась его супруга. Телефон Артема был отключен. Одной из его особых примет является татуировка на шее в виде штрих-кода.

#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Найден
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика