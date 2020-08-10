Пропавший 26-летний тагильчанин с татуировкой в виде штрих-кода найден живым

Posted 10 августа 2020, 06:00
Published 10 августа 2020, 06:00
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Как рассказали в ведомстве, местонахождение молодого человека установлено.
Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Все это время он находился у друга, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, мужчина пропал 30 июля, а 4 августа с заявлением в полицию обратилась его супруга. Телефон Артема был отключен. Одной из его особых примет является татуировка на шее в виде штрих-кода.