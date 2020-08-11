tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2020, 16:11

Published 11 августа 2020, 16:11

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Рестораны Екатеринбурга выставили ультиматум властям

11 августа 2020, 16:11
Владельцы ресторанов Екатеринбурга требуют от властей снятия ограничений и полного открытия, иначе грозят закрыться совсем, пишет E1.

Письмо коллегия предпринимателей адресовала заместителю губернатора Свердловской области Алексею Орлову, а также Елене Артюх, уполномоченной по защите прав предпринимателей.

Авторы жалуются, что ресторанный бизнес несёт огромные убытки в связи с мерами, принятыми защитить население от распространения коронавирусной инфекции.

Бизнесмены утверждают, что хоть власти и разрешили заведениям открываться в качестве летних кафе, такие меры смогла предпринять только одна десятая часть всех заведений области. И даже те, кто открылся не работают «в плюс», потому что поток населения небольшой, погода плохая, и приходится тратиться на дорогостоящие средства защиты – антисептик, маски.

Приходится платить зарплату работникам, даже если ресторан не открыт, от арендной платы тоже никто не освобождал, только отсрочку дали, пишут предприниматели в письме.

Авторы письма требуют пересмотреть рекомендации Роспотребнадзора и разрешить ресторанам работать в штатном режиме, иначе бизнес закроется, масса людей останется без работы.

Изданию подтвердили факт получения письма властями и сообщили, что рассмотрение будет проходить в установленный срок – до 30 дней.

Ранее уже сообщалось, что ситуация с ресторанным бизнесом в Свердловской области одна из худших в стране.

Материалы по теме
В Североуральске не стали ослаблять ограничения по COVID-19 вопреки указу Куйвашева
#Экономика#Новости УрФО#Ресторан#Письмо#Закрытие#Предприниматели#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика