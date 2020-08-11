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Posted 11 августа 2020, 06:29

Published 11 августа 2020, 06:29

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге у компании-перевозчика арестовали автомобиль из-за миллионного штрафа

11 августа 2020, 06:29
В Екатеринбурге у компании, которая занимается пассажирскими перевозками, был арестован автомобиль. Причиной стал штраф в размере одного миллиона рублей по оплате штрафа, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Штраф перевозчику был назначен из-за нарушения статьи 19.28 КоАП РФ (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества).

Из-за того, что нарушитель не оплатил штраф добровольно, судебные приставы объявили в розыск транспорт, зарегистрированный на должника и нашли одно авто, на которое составили акт описи и ареста. В результате оно было отправлено на штрафстоянку.

Если в ближайшее время транспортной компанией не будет погашена задолженность, автомобиль будет передан на оценку, а потом продан на торгах. Полученные средства будут направлены в бюджет.

Ранее у екатеринбуржца был арестован Audi Q5 за задолженность по налогам. Она составила более 16 миллионов рублей.

#Общество#Новости УрФО#Штраф#Судебные приставы#Екатеринбург
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