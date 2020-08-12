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На реке Чусовая пройдёт массовый экологический сплав

12 августа 2020, 18:35
Сплав «Чистая Чусовая России» пройдёт по реке Чусовая, участие примут до 300 человек, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Организаторы планируют, что сплавляющиеся преодолеют участок реки протяженностью 80 километров. В рамках подобных экологических сплавов участники не только могут весело провести время, но и провести его с пользой для экологии. В рамках сплава планируется очищение берегов реки Чусовая. Благодаря таким сплавам за два года проведения мероприятий участниками собрано более четырех тонн мусора.

Событие планируется на конец августа.

Ранее экопроект «Чистая Чусовая» стал частью национального проекта «Экология».

Экопроект уральских волонтеров «Чистая Чусовая» стал частью нацпроекта «Экология»
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#Чусовая#Урал#Нацпроект «Экология»#Экология#Река чусовая#Сплав#Здоровье
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