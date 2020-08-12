На реке Чусовая пройдёт массовый экологический сплав

Организаторы планируют, что сплавляющиеся преодолеют участок реки протяженностью 80 километров. В рамках подобных экологических сплавов участники не только могут весело провести время, но и провести его с пользой для экологии. В рамках сплава планируется очищение берегов реки Чусовая. Благодаря таким сплавам за два года проведения мероприятий участниками собрано более четырех тонн мусора.