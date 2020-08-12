Роструд выявил задержку отпускных работникам УЗП в Нижнем Тагиле

Кроме того, более 12 работников не прошли психиатрическое освидетельствование. Такой медосмотр положено проходить тем, чья деятельность связана с опасным производством. Однако на момент проведения проверки медицинские заключения по работникам не были представлены. Также у УЗП отсутствовали документы об отстранении этих сотрудников от работы.