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В Нижнем Тагиле «Водоканал» отсудил у ТСЖ 1,6 миллиона рублей

12 августа 2020, 07:00
Фото: 1Mediainvest.ru
ТСЖ «Красноармейская-81» в Нижнем Тагиле обязали выплатить «Водоканалу-НТ» задолженность за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 1,6 миллиона рублей.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией образовалась в период с марта 2018 года по февраль 2020 года.

Свердловский арбитраж исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с товарищества собственников жилья долг в сумме 1,6 миллиона рублей, а также 29 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, в июле стало известно, что Роспотребнадзор выявил плохое качество воды, поступаемой в квартиры на Вагонке, Лебяжке и Вые. В отношении «Водоканала-НТ» будут составлены административные протоколы.

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#Суд#Водоканал-НТ#Долг#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экономика
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