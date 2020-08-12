В Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными

По его словам, целевой показатель в 65,6% в регионе не выполняется из-за объективного положения на рынке труда. Он отметил, что безработица превысила аналогичный показатель с 2008 года, когда было зарегистрировано 87 тысяч человек с соответствующим статусом. По его мнению, именно потому показатель не может быть выполнен. Кроме того, при негативном прогнозе число людей, являющихся безработными, достигнет 130 тысяч человек к концу года.