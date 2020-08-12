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В Свердловской области неизвестные «заминировали» суды и больницы

12 августа 2020, 19:17
Сегодня днем в Свердловской области неизвестные сообщили о минировании семи судов, нескольких районных больниц и администраций, сообщает Znak со ссылкой на управление судебного департамента региона.

По информации департамента, письма с сообщениями начали поступать с 13.00. Они были доставлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, Красноуральский городской суд, Кушвинский городской суд, Нижнетуринский городской суд, Тавдинский городской суд, Качканарский городской суд и Карпинский городской суд. Работники судов, а также их посетители были эвакуированы, внутри зданий проведены проверки, в ходе которых взрывных устройств не было обнаружено.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых объяснил, что нет оснований для паники, так как опасных устройств не было обнаружено.

Это очередная гнусная провокация, организованная, скорее всего, из-за кордона, впрочем, оперуполномоченные угрозыска и ФСБ отрабатывают и иные версии, в том числе проверяют на причастность к этим сообщениям доморощенных лиц с неадекватным поведением, сказал он.

Напомним, вчера из-за сообщений о минировании был эвакуирован Арбитражный суд, а также прошли проверки самолетов в аэропорту Кольцово и железнодорожного транспорта.

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