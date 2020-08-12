В Свердловской области неизвестные «заминировали» суды и больницы

По информации департамента, письма с сообщениями начали поступать с 13.00. Они были доставлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, Красноуральский городской суд, Кушвинский городской суд, Нижнетуринский городской суд, Тавдинский городской суд, Качканарский городской суд и Карпинский городской суд. Работники судов, а также их посетители были эвакуированы, внутри зданий проведены проверки, в ходе которых взрывных устройств не было обнаружено.