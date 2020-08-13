Свердловский облсуд рассмотрит возвращение дела о прослушке Ройзмана в прокуратуру

Обвиняемым по делу проходит бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов. Его адвокат Ольга Кезик заявила, что Грехову предъявлено обвинение во взятке, однако не предъявлено обвинение в прослушивании телефонных разговоров. Суд увидел в этом противоречие и посчитал, что рассматривать дело нельзя. Окончательное решение о возвращении дела в прокуратуру будет принять 14 августа.
Бывшего полицейского задержали в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки. Распечатки переговоров экс-мэра обнаружились, когда был задержан бывший прокурор Алексей Карпов. Последний был приговорен к 25 годам за заказные убийства. Сам Ройзман предположил, что Карпов хотел свести с ним счеты из-за того, что бывший глава столицы Урала критиковал деятельность прокурора.