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В Екатеринбурге художник Покрас Лампас создал серию граффити на здании завода

13 августа 2020, 10:56
В Екатеринбурге на одном из зданий завода «Уралмаш» появилась серия работ, составляющих вместе манифест калликатуризма, известного художника Покраса Лампаса, сообщает E1.

В Telegram-канале XYZ Media сказано, что работы показывают идеи художественного стиля их исполнителя. На опубликованном видео показано, как художник работает в ночное время суток. На некоторых картинах проглядывают слова «манифест», «функция» и «13.08.2020 Уралмаш 03:49».

Напомним, в Екатеринбурге проходит фестиваль «Карт-бланш». Ранее уже появились работы посвященные протестам в Беларуси, цензура ЛГБТ и другие.

В 2019 году Покрас Лампас создал на площади «Первой пятилетки» «Супрематический крест», который через несколько дней был заасфальтирован коммунальщиками.

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#Художник#Покрас Лампас#Екатеринбург#Новости УрФО#Свободное время
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