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Posted 13 августа 2020, 08:32

Published 13 августа 2020, 08:32

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

13 августа 2020, 08:32
В Нижнем Тагиле направлено суд уголовное дело в отношении жителя Качканара, которого обвиняют в хищении железнодорожных деталей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчина совершил хищения 27 июня во время рабочей смены в Эксплуатационном вагонном депо станции Качканар. Детали обвиняемый снял с нескольких вагонов, которые накануне прибыли в депо, пока проводил осмотр железнодорожного состава. Он старался делать все быстро, чтобы никто не догадался о происходящем.

С помощью сварочного оборудования мужчина срезал с места крепления к кузову вагона кронштейн со стояночным тормозом, а потом уносил похищенное в лесной массив неподалеку. В общей сложности ручные тормозы были демонтированы с десяти вагонов, а ущерб от действий составил 65 тысяч рублей. Вывезти похищенные детали обвиняемый не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.

Все изделия были изъяты, а в отношении сотрудника депо возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ.

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