В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

Posted 13 августа 2020, 08:32
Published 13 августа 2020, 08:32
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Мужчина совершил хищения 27 июня во время рабочей смены в Эксплуатационном вагонном депо станции Качканар. Детали обвиняемый снял с нескольких вагонов, которые накануне прибыли в депо, пока проводил осмотр железнодорожного состава. Он старался делать все быстро, чтобы никто не догадался о происходящем.
С помощью сварочного оборудования мужчина срезал с места крепления к кузову вагона кронштейн со стояночным тормозом, а потом уносил похищенное в лесной массив неподалеку. В общей сложности ручные тормозы были демонтированы с десяти вагонов, а ущерб от действий составил 65 тысяч рублей. Вывезти похищенные детали обвиняемый не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.
Все изделия были изъяты, а в отношении сотрудника депо возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ.
В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы за кражу 1,5 миллионов рублей у клиентов. Свою вину подозреваемая признала.