В Нижнем Тагиле на дезинфекцию и термометрию для спортшкол выделено 4 миллиона рублей

По ее словам, в соответствии с утвержденным регламентом Министерства спорта РФ, не допускается проводить церемонии открытия и закрытия, а также иные активные мероприятия с массовым пребыванием людей. Кроме того, награждение победителей должно проводиться без тактильного контакта и при соблюдении социальной дистанции.