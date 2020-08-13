В Нижнем Тагиле на дезинфекцию и термометрию для спортшкол выделено 4 миллиона рублей

Об этом рассказала начальник уравления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева в ходе совещания, посвященного организации работы спортивных школ после снятия ограничений по коронавирусу.
Заключаются соглашения на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекции, темометрии и оборудования. Заключаются договора на поставку товаров, рассказала Еремеева.
Она также рассказала, что разрешен допуск получателей услуг и работников в учреждения физкультуры и спорта. Допускается проводить тренировки членов сборных команд на открытых и закрытых спортивных объектах, в том числе и бассейнах при условии соблюдения требований безопасности, касающихся коронавируса.
Командирование спортсменов для участия в мероприятиях и проведение официальных спортивных мероприятий на объектах спорта разрешены с ограничением 10% от вместимости объекта, рассказала Ирина Еремеева.
По ее словам, в соответствии с утвержденным регламентом Министерства спорта РФ, не допускается проводить церемонии открытия и закрытия, а также иные активные мероприятия с массовым пребыванием людей. Кроме того, награждение победителей должно проводиться без тактильного контакта и при соблюдении социальной дистанции.
Прибытие участников соревнований на спортивные объекты также должно осуществляться с временным интервалом между ними, а также исключается использование одной раздевалки командой. Участники должны быть разделены.
Ирина Еремеева доавила, что спортивная школа «Юпитер» приступила к занятиям с 11 августа. В других школах они начнутся по мере приобретения и установки оборудования.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 10 августа также начали работу в штатном режиме детские сады с 50% загрузкой.