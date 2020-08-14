Горно-обогатительная компания подала иск к УБТ-УВЗ в Нижнем Тагиле на 4,3 млн рублей

Напомним, в ноябре 2019 года Арбитражный суд не удовлетворил иск «УБТ-Уралвагонзавод» в отношении бывших руководителей предприятия Игоря Коркунова и Сергея Варзиева о взыскании убытков в размере 10,7 миллиона долларов США за аренду самолета. В качестве третьего лица было привлечено ООО «Уралвагонзавод».