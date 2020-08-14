Сотрудники МФЦ в Нижнем Тагиле обвинили руководство в присвоении премий

Женщина также возмущена, что еще с сотрудников собрали средства на жилетки, которые носить не обязательно. По ее информации, руководство собрало на них два миллиона рублей. Однако девушка признала, что предметы одежды все-таки были предоставлены работникам. Кроме того, средства собирались на платки для персонала, но их так и не предоставили.