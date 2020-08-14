В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик бежал домой за телефоном и попал под машину

ДТП произошло 14 августа в 12.10. Водитель автомобиля у дома № 55 по улице Ульяновская при движении в прямом направлении со стороны улицы Перова в сторону улицы Ярославской допустил наезд на ребенка.
Мальчик был направлен в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, ушиб левой половины грудной клетки.
Пострадавший ребенок возвращался домой за оставленным телефоном. Мальчик постоянно переходит дорогу на данном участке по пешеходному переходу. Но на этот раз поторопился, и поэтому начал переходить проезжую часть рядом с пешеходным переходом, рассказали в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз.