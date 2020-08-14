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В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик бежал домой за телефоном и попал под машину

14 августа 2020, 19:16
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля ВАЗ-2111 сбил девятилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 14 августа в 12.10. Водитель автомобиля у дома № 55 по улице Ульяновская при движении в прямом направлении со стороны улицы Перова в сторону улицы Ярославской допустил наезд на ребенка.

Мальчик был направлен в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, ушиб левой половины грудной клетки.

Пострадавший ребенок возвращался домой за оставленным телефоном. Мальчик постоянно переходит дорогу на данном участке по пешеходному переходу. Но на этот раз поторопился, и поэтому начал переходить проезжую часть рядом с пешеходным переходом, рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз.

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#Ребенок#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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