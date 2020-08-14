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В Нижнем Тагиле планируется реконструкция Привокзальной площади

14 августа 2020, 14:59
В Нижнем Тагиле планируется разместить стелу «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Кроме того, будет выполнена полная реконструкция местности, сообщает «Тагильский рабочий».

Сегодня в ходе выездного совещания на привокзальной площади мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ознакомился с эскизным проектом реконструкции участка улицы Садовой от проспекта Ленина до Заводской.

Стелу планируется разместить в том месте, где на данный момент располагается газон и рекламные щиты возле остановки маршруток. Планируется сделать там круговое движение, убрав остановочный комплекс.

Стоянку автобусов и маршруток планируется переместить на другую площадку, а также перенести остановку общественного транспорта. Кроме того, вместо нескольких пешеходных переходов останется всего один.

У вокзала и гостиницы появятся две большие автостоянки возле вокзала и гостиницы.

Чтобы реализовать проект, придется снести несколько сооружений — это кафе, участковый пункт полиции, остановочные павильоны и киоски.

В текущем году планируется начать подготовку к реконструкции.

Напомним, 2 июля Нижнему Тагилу было присвоено почетное звание «Города трудовой доблести». В связи с этим планируется установить памятную стелу. По результатам общественного голосования была выбрана Привокзальная площадь.

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#Реконструкция#Вокзал#Нижний Тагил#Общество
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