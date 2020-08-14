В Нижнем Тагиле скончалась работавшая с COVID-19 врач-пульмонолог

В 1990 году Ирина Юрьева окончила Свердловский Государственный Медицинский институт. В том же году она пришла работать в городскую больницу № 3 врачом интерном. В 1994 году она была принята на должность врача-пульмонолога в поликлинику № 1, а с 2012 года на ту же должность в городскую поликлинику № 4.