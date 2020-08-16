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Представитель отца Сергия назвал митрополита Кирилла «еретиком»

16 августа 2020, 17:51
Представитель лишенного сана отца Сергия Всеволод Могучев назвал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла «еретиком», пишет Ура.ру.

Так Могучев прокомментировал решение митрополита отлучить от церкви Сергия и его сторонников. По его мнению, митрополит Кирилл «давно отошел от Бога и является еретиком». Представитель Сергия признался, что он не вчитывался в заявление, потому что ему неинтересно, какую «очередную чушь высказывает лжемитрополит».

Напомним, что митрополит Кирилл назвал сторонников опального монаха раскольниками и отлучил их от церкви.

Напомним, отец Сергий стал известен своими скандальными проповедями, в которых он призывал не соблюдать самоизоляцию, а также не верить в коронавирус. Кроме того, он высказывался против первых лиц государства и церкви. После этого его привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе и 18 тысяч рублей за разжигание ненависти или вражды.

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#Церковь#Схиигумен Сергий#Митрополит Кирилл#Общество
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