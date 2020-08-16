В Нижнем Тагиле банкротство МУП «НТТС» продлили до следующего года

Кроме того, внешний управляющий МУП «НТТС» обратился в суд с заявлением о признании сделки с ООО «Тагил-Энерго лаборатория» недействительной. Однако определением Арбитражного суда от 21 июля 2020 года в удовлетворении иска было отказано.
В рамках конкурсного производства МУП «НТТС» была реализована еще часть имущества предприятия. В частности, ИП Кочанов А.В. приобрел трактор ЛТЗ-55 за 160 тысяч рублей.
Напомним, заявление о признании МУП «НТТС» несостоятельным поступило в Арбитражный суд Свердловской области 1 августа 2018 года. Его приняли к производству 8 августа. 12 сентября в отношении должника была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Андрей Шорохов. 28 января 2019 года внешним управляющим на временной основе была назначена Александра Звонарева. По официальной информации, на февраль 2020 года у НТТС были долги на сумму 62 миллиона рублей.
В феврале 2020 года Александра Звонарева обратилась в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделок должника. В частности, она назвала незаконным изъятие имущества у организации администрацией Нижнего Тагила на сумму 131,9 миллиона рублей. Однако заявление было оставлено без движения и предписывалось до 28 февраля устранить все недостатки.