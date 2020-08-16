В пожаре на уральской ферме погибли 12 свиней и шесть индюков

Сообщение о возгорании поступило в 02.04. в Тавде, на улице Павлика Морозова на территории частного фермерского хозяйства горело здание, в котором содержались сельскохозяйственные животные.
Внутри здания в момент пожара находились 12 свиней и шесть индюков. Их спасти не удалось.
Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 02.16, а полностью возгорание потушено в 06.36.
На месте происшествия работали 17 человек личного состава и пять единиц техники.
О причинах возгорания не сообщается.
Ночью 14 августа в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме на улице Муринской. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате были повреждены домашние вещи, перекрытие, мансарда и кровля дома.