В пожаре на уральской ферме погибли 12 свиней и шесть индюков

В Свердловской области ночью произошел крупный пожар на территории фермерского хозяйства, в результате которого погибли 12 свиней и шесть индюков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.