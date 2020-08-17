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Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

17 августа 2020, 21:57
Актёр Михаил Ефремов не явился в Московский горсуд на заседание, где рассматривалась его жалоба на слишком долгий домашний арест, пишут «Новые известия».

Адвокат Михаила Эльман Пашаев утверждает, что неявка связана со здоровьем его подопечного. На следующих заседаниях сторона защиты планирует требовать у суда разрешить Михаилу прогулки. Также адвокат отметил, что если прогулки разрешат, то могут возникнуть сложности из-за пристального внимания прессы.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.

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Ранее, с подозрением на инсульт, Ефремова срочно увезли из зала суда. Актера пришлось выносить на носилках, он был без сознания.

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#Суд#Уголовное дело#Михаил Ефремов#Актер#Происшествия
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