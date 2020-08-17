Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

Адвокат Михаила Эльман Пашаев утверждает, что неявка связана со здоровьем его подопечного. На следующих заседаниях сторона защиты планирует требовать у суда разрешить Михаилу прогулки. Также адвокат отметил, что если прогулки разрешат, то могут возникнуть сложности из-за пристального внимания прессы.