Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

Адвокат Михаила Эльман Пашаев утверждает, что неявка связана со здоровьем его подопечного. На следующих заседаниях сторона защиты планирует требовать у суда разрешить Михаилу прогулки. Также адвокат отметил, что если прогулки разрешат, то могут возникнуть сложности из-за пристального внимания прессы.
Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.
Ранее, с подозрением на инсульт, Ефремова срочно увезли из зала суда. Актера пришлось выносить на носилках, он был без сознания.