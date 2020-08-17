На Урале больница заплатит 900 тысяч рублей за смерть пациента из-за врачебной ошибки

После того, как операция была проведена, пациентка стала жаловаться на сильные боли. Врачи успокаивали ее, отвечая, что это после операции. Однако выяснилось, что врач в ходе операции повредил кишечник, что спровоцировало перитонит. Женщину пытались спасти в ОКБ № 1 в Екатеринбурге, но она скончалась.