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На Урале больница заплатит 900 тысяч рублей за смерть пациента из-за врачебной ошибки

17 августа 2020, 15:54
В Каменске-Уральском суд обязал городскую больницу выплатить 900 тысяч рублей местной жительнице, дочь которой погибла из-за врачебной ошибки, сообщает E1.

45-летней женщине должны были провести операцию по удалению желчного пузыря лапароскопическим методом. В желчном пузыре у нее были найдены камни, а потому женщину увезли на скорой.

После того, как операция была проведена, пациентка стала жаловаться на сильные боли. Врачи успокаивали ее, отвечая, что это после операции. Однако выяснилось, что врач в ходе операции повредил кишечник, что спровоцировало перитонит. Женщину пытались спасти в ОКБ № 1 в Екатеринбурге, но она скончалась.

Спустя два года муж погибшей обратился с иском в суд, а также написал заявление в следственный комитет. Однако уголовное дело не было возбуждено, так как срок давности уже вышел.

После этого с гражданским иском в суд обратилась мама погибшей женщины. Прошел отдельный судебный процесс, который был выигран, так как экспертизы были проведены.

Юрист, представляющая интересы родных скончавшейся, Юлия Майорова, полагала, что сумма окажется меньше.

#Суд#Пациент#Больница#Каменск-Уральский#Общество
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