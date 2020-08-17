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«Неустановленных» фигурантов дела Ивана Голунова выделили в отдельное производство

17 августа 2020, 14:26
Неустановленные лица, причастные к фальсификации дела против журналиста Ивана Голунова, выделены в отдельное производство, сообщают «Новые известия».

По словам адвоката потерпевшего Сергея Бадамшина, процесс в Мосгорсуде обещает быть интересным.

В начале августа пяти фигурантам этого дела предъявили обвинение, однако заказчик установлен не был, несмотря на версию о том, что он мог быть.

Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотических средств в июне 2019 года. Это дело получило всероссийский резонанс, так как выяснилось, что наркотики были подброшены полицейскими. После протестов, журналиста освободили.

В начале этого года сами полицейские, которые задержали журналиста, попали под следствие. Им вменяется незаконный оборот наркотиков, фальсификация улик и превышение должностных полномочий. Их руководитель, Игорь Ляховец, на которого также возбудили уголовное дело, заявил, что Голунов виновен и надо возобновить дело в его отношении.

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#Расследование#Уголовное дело#Иван Голунов#Общество
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