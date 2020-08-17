Школьник из Нижнего Тагила получил премию Черепанова

Posted 17 августа 2020, 15:24
Published 17 августа 2020, 15:24
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
В документе говорится о вручении премии Данилу Лебедь, ученику детского объединения «Судомоделирование». Денежные средства поручено выделить из средств управления образования администрации Нижнего Тагила.
Проследить за вручением премии обязали заместителя Главы Администрации города по социальной политике Валерия Сурова.
Недавно школьница из Екатеринбурга была награждена золотым поясом, за то что побила 73 рекорда.