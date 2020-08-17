TagilCity опубликовало топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

Первые две позиции остались неизменными. Их также заняли начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров и глава города Владислав Пинаев. Очевидно, что мэр в сложной пандемической обстановке не позволил заморозить многие важные для города проекты. Однако влиятельный силовик все же обошел градоначальника. Но тут не все просто. Силовики в этот раз в целом упрочили позиции. В тридцатке топа их около десяти человек.