«Тагилэкстрим» за три года так и не построил досуговый центр на Вагонке

В 2017 году на данном участке было выстроено ограждение для начала строительных работ. Однако с того момента они не сдвинулись с мертвой точки. Получить комментарий у «Тагилэкстрима» редакции не удалось. По указанному в открытых источниках номеру ответил человек, сообщивший, что больше не является представителем данной организации.