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В Свердловской области собрали почти восемь тысяч подписей за возврат выборов мэра

17 августа 2020, 18:07
Почти всё необходимое для рассмотрения законопроекта количества подписей уже собрано, пишет Znak.

Более восьми тысяч подписей из необходимых десяти собраны активистами Свердловской области. Больше всего подписей удалось собрать в День рождение города Екатеринбург — около одной тысячи.

В связи с непогодой, на данный момент в столице Урала функционирует единственный пункт сбора подписей.

Ранее за сбор подписей в поддержку инициативы по возврату прямых выборов мэра был оштрафован депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Свой штраф он оспорит в суде.

Депутат гордумы Екатеринбурга Пирожков оспорил штраф за сбор подписей за выборы мэра
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В Нижнем Тагиле полиция неоднократно заставляла активистов убирать палатки, организованные для сбора подписей.

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