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На Урале браконьеры обстреляли сотрудников Росгвардии и подожгли их УАЗ

18 августа 2020, 22:24
В Свердловской области возбудили уголовное дело на двух браконьеров, которые напали на росгвардейцев, прочесывавших Терсутское охотохозяйство. Инцидент произошел 15 августа недалеко от Сысерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Сотрудники СОБРа, инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира и председатель Сысертского общества охотников и рыболовов осуществили рейд по поимке браконьеров. Несколько неизвестных обстреляли их, а затем подожгли УАЗ, на котором проверяющие прибыли в лес.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, сыщики и сотрудники ГИБДД задержали двух подозреваемых на следующее утро.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Принимаются меры к тому, чтобы дать объективную правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными подозреваемыми на месте преступления.

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