На Урале браконьеры обстреляли сотрудников Росгвардии и подожгли их УАЗ

Сотрудники СОБРа, инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира и председатель Сысертского общества охотников и рыболовов осуществили рейд по поимке браконьеров. Несколько неизвестных обстреляли их, а затем подожгли УАЗ, на котором проверяющие прибыли в лес.