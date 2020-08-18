В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе отказался от суда присяжных

Обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе Алексей Александров из Екатеринбурга отказался от суда присяжных, о котором сам же и просил ранее, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.