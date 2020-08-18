В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе отказался от суда присяжных

Отмечается, что сегодняшнее заседание суда проходит в закрытом режиме.
По данным издания, рассматривается три варианта — суд присяжных, трое независимых судей или только один судья. Предполагается, что будет принят именно третий вариант.
Кроме того, судом рассматривается вопрос об изменении меры пресечения — оставят обвиняемого в СИЗО или отпустят под домашний арест.
На данный момент срок ареста Александрова продлен до 25 августа.
Напомним, мужчина обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. Дело на рассмотрение было направлено в свердловский областной суд, так как за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок.