В Екатеринбурге водители такси пытались насильно затащить двух школьниц в машину

Девочки шли на «Таганский ряд» за рюкзаками, когда к ним вдруг подъехали два автомобиля такси. Один из водителей попросил зажигалку у девочек, а потом спросил, как проехать на Уралмаш. После этого водители предложили проехать вместе, чтобы они показали дорогу. А затем, по словам матери, они попытались затащить их в машину. В этот момент проходил мимо младший брат одной из девочек, он спугнул злоумышленников и сбегал за отцом, который вызвал полицию и встретил девочек.