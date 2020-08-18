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В Екатеринбурге водители такси пытались насильно затащить двух школьниц в машину

18 августа 2020, 08:57
В Екатеринбурге 14 августа двое мужчин пытались силой затащить в свою машину двух девочек-подростков, пишет E1 со ссылкой на маму одной из пострадавших.

Девочки шли на «Таганский ряд» за рюкзаками, когда к ним вдруг подъехали два автомобиля такси. Один из водителей попросил зажигалку у девочек, а потом спросил, как проехать на Уралмаш. После этого водители предложили проехать вместе, чтобы они показали дорогу. А затем, по словам матери, они попытались затащить их в машину. В этот момент проходил мимо младший брат одной из девочек, он спугнул злоумышленников и сбегал за отцом, который вызвал полицию и встретил девочек.

По словам таксистов, девочки якобы всю ночь катались с их коллегой и оставили его без оплаты. Однако вызванный на место происшествия мужчина заявил, что девочек не знает.

Полицейским мужчины сказали, что перепутали девочек.

Мама одной из девочек подала заявление в полицию и следственный комитет. В полиции по данному факту проводится проверка.

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