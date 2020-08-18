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В Нижнем Тагиле компания подала жалобу в УФАС на закупку мэрии

18 августа 2020, 15:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ООО «СоМакс» подало жалобу в УФАС на проектную документацию администрации Нижнего Тагила по выбору подрядчика для установки подсветки на зданиях в центре города.

6 августа «Служба заказчика городского хозяйства» объявила электронный аукцион на определение подрядчика для установки архитектурной подсветки зданий, расположенных на проспекте Ленина, 57 и проспекте Строителей, 1а. Там расположены Центральная городская библиотека и кинотеатр «Родина».

Стоимость закупки составила более 4,5 млн рублей. Согласно документации, исполнитель должен выполнить электромонтажные работы. Окончание подачи заявок было запланировано на 14 августа, аукцион — на 17 августа.

Однако определение поставщика было остановлено из-за жалобы, поданной 12 августа ООО «СоМакс» в связи с признаками нарушения закона о контрактной системе.

Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, 17 августа состоялось рассмотрение жалобы. Она была признана необоснованной, и ее отклонили.

К участию в аукционе заявились ООО «Производственная компания «ЛЭД Энерджи» и ООО «Швабе-Урал». Победителем стала первая компания, снизив стоимость работ до 3,5 миллионов рублей.

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