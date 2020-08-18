В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса

Этот год мы живем в несколько необычных условиях — в условиях введенных ограничений связанных с пандемией коронавируса. Почему Юрий Бармин (главный санврач Нижнего Тагила — прим. ред.) присутствует здесь, потому что 1 сентября будет как для нас, так и для детей несколько необычным, связанным с особым учебным процессом. Самое главное, сегодня прошла первая тренировка, сказал мэр о результатах совещания.