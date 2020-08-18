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В Нижнем Тагиле жители ГГМ лишились 228 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

18 августа 2020, 17:05
В Нижнем Тагиле двое жителей Гальянки стали жертвами телефонных мошенников. Они лишились 228 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Оба жителя района обратились с заявлениями в полицию.

Жертвам звонили неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков или покупателями, желающими приобрести товары с сайтов объявлений.

В первом случае женщине поступил звонок с московского номер и, неизвестная, представившаяся банковским сотрудником, сообщила, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, а потому для сохранности средств надо перевести их на «безопасный счет». В результате пострадавшая посредством мобильного приложения девушка перевела 190 тысяч рублей на якобы «резервный» счет.

Во втором случае мошенничество касалось сайта объявлений. Жертвой также стала женщина. Она решила продать холодильник через интернет. На объявление откликнулся мужчина, который звонил с номера другого региона. Для того, чтобы перевести деньги, мужчина попросил реквизиты банковской карты. Потерпевшая, не задумавшись назвала все данные, в том числе и код с обратной стороны карты. В результате она лишилась 38 тысяч рублей.

На данный момент по обоим фактам мошенничества в полиции возбуждены уголовные дела.

Ранее в Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после того, как ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка.

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонка «сотрудницы банка»
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#Мошенничество#Ггм#Нижний Тагил#Происшествия
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