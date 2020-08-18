В топ-30 рейтинга влиятельности вошли девять силовиков Нижнего Тагила

На первом месте, как и в 2019 году, оказался начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров. Он уже второй год подряд занимает первую строку и обходит мэра города Владислава Пинаева.
Следующим силовиком в рейтинге стал Денис Пустынников, являющийся начальником городского отдела ФСБ. Ему эксперты отдали пятое место. О нем известно не так много. Возможно, влияние обусловлено именно должностью.
Девятая строка рейтинга досталась прокурору Дзержинского района Сергею Гармашу.
На десятом месте расположился еще один прокурор, но только Ленинского района — Владимир Мартынов. Стоит отметить, что прокуратура оперативно реагирует на факты нарушений и привлекает к наказанию виновных.
На 12 месте рейтинга расположился начальник следственного отдела Дзержинского района Анатолий Черноус.
Далее 14 место получил природоохранный прокурор Денис Исаков. Экологические проблемы в Нижнем Тагиле затрагиваются все чаще. Взять тот же Новоасбест с его очистными сооружениями, ЕВРАЗ-НТМК базой на Верхнем Прудке, где нашли нарушения, Черноисточинский пруд и так далее. Судя по тому, что везде проводятся прокурорские проверки и принимаются меры, то популярность Исакова вполне ясна. Однако насколько эти меры эффективны? Это уже другой вопрос.
20-21 место досталось замначальника гарнизона полиции Наталье Савиной. Приближенная к самому популярному силовику могла получить оценки авансом.
А на 20-22 место попал начальник ОП № 16 Анатолий Зайцев. Он считается человеком Абдулкадырова, который тоже занимал этот пост. Однако влияние Зайцева объясняется не только этим. Возможно, эксперты видят в нем перспективу на дальнейший рост.
Еще один прокурор, который отвечает за Тагилстроевский район, Андрей Чанышев, получил 24 место.
А на 28-30 место вышел начальник следственного отдела Ленинского района Сергей Соседков.
Судя по рейтингу, влияние прокуроров в Нижнем Тагиле заметно возросло. Прослеживается тенденция и по экспертным оценкам. Некоторые эксперты оценивали влиятельность через рычаги силового воздействия.