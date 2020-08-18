В топ-30 рейтинга влиятельности вошли девять силовиков Нижнего Тагила

Далее 14 место получил природоохранный прокурор Денис Исаков. Экологические проблемы в Нижнем Тагиле затрагиваются все чаще. Взять тот же Новоасбест с его очистными сооружениями, ЕВРАЗ-НТМК базой на Верхнем Прудке, где нашли нарушения, Черноисточинский пруд и так далее. Судя по тому, что везде проводятся прокурорские проверки и принимаются меры, то популярность Исакова вполне ясна. Однако насколько эти меры эффективны? Это уже другой вопрос.