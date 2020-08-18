Владельцы киосков обвинили мэра Екатеринбурга в экстремизме

Владельцы торговых павильонов подготовили заявление после того, как Высокинский высказался об их бизнесе. По словам предпринимателей, мэр во время объезда Железнодорожного района оскорбил их.
Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы, пояснил представитель инициативной группы Денис Рудаков.
Авторы заявления считают, что своими словами Высокинский формирует негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города.
Однако обращение в СК пока не отправлено.
Напомним, в столице Урала проходит реформа, в рамках которой к 2021 году из центра города должно исчезнуть 1,5 тысячи киосков, в спальных районах и на окраинах останется лишь 835 торговых точек. Ранее предприниматели обращались к президенту Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.