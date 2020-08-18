Владельцы киосков обвинили мэра Екатеринбурга в экстремизме

Напомним, в столице Урала проходит реформа, в рамках которой к 2021 году из центра города должно исчезнуть 1,5 тысячи киосков, в спальных районах и на окраинах останется лишь 835 торговых точек. Ранее предприниматели обращались к президенту Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.