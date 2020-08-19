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Екатеринбургская фирма поставит в Нижний Тагил низкопольные трамваи

19 августа 2020, 13:04
В Нижнем Тагиле заключён контракт с екатеринбургской компанией АО «Уралтрансмаш» на поставку трёх низкопольных трамваев.

Сумма контракта составляет 112 миллионов рублей. Завод стал единственным участником торгов, средства выделены из бюджета Свердловской области.

«Уралтрансмаш» должен поставить в Нижний Тагил три вагона полностью низкопольных трамвая модели 71-415.

Салон этой модели комфортный для пассажиров, имеются разъёмы для USB-зарядки гаджетов. У вагонов 4 двери, предусмотрены откидные рампы, места для колясок с креплениями во время движения. Максимальная скорость такого трамвая — 75 км/час.

Комплекс ГЛОНАСС и камеры видеонаблюдения неотъемлемая часть новых вагонов.

Напомним, что в Нижнем Тагиле уже ранее провели испытания аналогичного вагона.

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#Госзакупка#Трамвай#Нижний Тагил#Общество
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