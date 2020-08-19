Экс-гениректору «Титановой долины» Артемию Кызласову предъявили обвинение

Артемия Кызласова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание до 14 лет лишения свободы. Шилиманова обвиняют по по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимально возможное наказание составляет до семи лет тюрьмы.