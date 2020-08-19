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Экс-гениректору «Титановой долины» Артемию Кызласову предъявили обвинение

19 августа 2020, 17:14
Бывшему генеральному директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову было предъявлено обвинение во взяточничестве, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

Источник уточнил, что обвинение было предъявлено и соучастнику Михаилу Шилиманову, который выступил в качестве посредника при передаче средств.

Артемия Кызласова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Ему грозит наказание до 14 лет лишения свободы. Шилиманова обвиняют по по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимально возможное наказание составляет до семи лет тюрьмы.

Напомним, гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова задержали 17 февраля во время получения взятки в размере трех миллионов рублей.

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