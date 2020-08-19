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На Урале учёные проводят эксперимент по изучению космической радиации

19 августа 2020, 14:05
Учёные Уральского отделения Российской академии наук в Екатеринбурге начали эксперимент по изучению космической радиации, сообщает Znak.com

По словам представителей Института промышленной экологии УрО РАН, на крыше памятника «Белая Башня» появилась специальная нейтронная ловушка: датчик, в котором учитывается количество попавших туда нейтронов. Внутри находится детектор , который их замедляет.

Прибор выглядит как черный шар, его разработка уникальна. В России на данный момент существует только две таких нейтронных ловушки, вторая находится в Снежинске.

Нейтронное излучение очень важно для изучения, так как учёные считают, что частицы при взаимодействии с атмосферой образуют излучение. Это влияет на жителей Земли.

В дальнейшем учёные планируют установить и другие подобные приборы.

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#Ученые#Космос#Лаборатория#Опыт#Наука
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