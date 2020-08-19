Угрожал ножом: екатеринбуржец похитил девушку и хотел себя поджечь у нее на глазах

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что утром в полицию поступил звонок о конфликте в одной из квартир. Дверь полицейским отрыла девушка, мужчина стоял сзади и приставил ей нож к горлу. В другой руке он держал зажигалку, грозя поджечь себя. Полицейские сумели обезвредить мужчину, уговорив отпустить девушку, и взять в заложники одного из них. В итоге мужчина был задержан, мотивы его поступка неизвестны, за время, проведённое с девушкой, он не совершил насильственных действий в отношении нее.