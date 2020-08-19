TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Угрожал ножом: екатеринбуржец похитил девушку и хотел себя поджечь у нее на глазах

19 августа 2020, 20:46
В Екатеринбурге задержали мужчину, который удерживал в квартире 25-летнюю девушку, угрожая ей ножом, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Мужчина стоял возле одного из домов на улице Шарташской. Он увидел знакомую девушку, приставил ей нож к горлу и повел ее в ее же квартиру. Злоумышленник удерживал ее там всю ночь. При этом он облил себя горючей жидкостью, сказав, что подожжёт себя.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что утром в полицию поступил звонок о конфликте в одной из квартир. Дверь полицейским отрыла девушка, мужчина стоял сзади и приставил ей нож к горлу. В другой руке он держал зажигалку, грозя поджечь себя. Полицейские сумели обезвредить мужчину, уговорив отпустить девушку, и взять в заложники одного из них. В итоге мужчина был задержан, мотивы его поступка неизвестны, за время, проведённое с девушкой, он не совершил насильственных действий в отношении нее.

Задержанному предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Ему предъявлено обвинение в похищении человека и незаконном проникновении в жилище, совершенных с угрозой применения насилия. Полицейских, спасших екатеринбурженку, планируют наградить.

Материалы по теме
В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемого в похищении Владимира ЯшинаПохищенный в центре Екатеринбурга двумя неизвестными в масках был найден живым
#Екатеринбург#Похищение#Нож#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14