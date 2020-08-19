Улицу Кленовая в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках БКАД в 2022 году

По информации управления городским хозяйством, в апреле 2020 года производились работы по ремонтному профилированию автомобильной дороги по улице Максима Горького (на участке от улицы Черных до пешеходного моста через реку Тагил). В мае 2020 года производились работы по текущему ремонту улицы Кленовая,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.