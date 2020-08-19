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В Екатеринбурге будут судить лже-сотрудницу Пенсионного фонда

19 августа 2020, 10:55
В суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и совершила разбойное нападение на 85-летнего мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина обвиняется в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Как утверждает следствие, у обвиняемой был неустановленный сообщник. 18 ноября 2019 года на улице Крауля в Екатеринбурге женщина, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда, проникла в квартиру пенсионера. Она сказал, что потерпевшему полагается прибавка к пенсии и попросила его достать все деньги под предлогом их замены. У мужчины оказалась сумма 19 тысяч 850 рублей.

В это время сообщник также зашёл в квартиру. Он отвлекал пенсионера, а обвиняемая пыталась украсть деньги. Пенсионер это заметил и предпринял попытку воспрепятствовать им. Он схватился за сумку сообщника, который проволок его к выходу до самой лестницы, и потерпевший скатился по ней до второго этажа. Обвиняемая распылила пенсионеру в лицо перцовый баллончик, чтобы тот отпустил сумку.

После этого подельники скрылись.

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы, она полностью признала свою вину.

30-летняя обвиняемая совершила несколько преступлений на территории сопредельного субъекта и даже была заочно осуждена по статьям 158 и 161 УК Российской Федерации (Кража и грабеж). Однако в последствии женщина скрылась от суда и была объявлена в розыск. В ходе взаимодействия полицейских двух регионов удалось установить причастность разыскиваемой к нападению на пенсионера в Екатеринбурге,сообщили в УМВД по Екатеринургу.

Отмечается, что уголовное дело на данный момент расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в июле 2020 года в Екатеринбурге был задержан мужчина, обвиняемый в ограблении 92-летней пенсионерки.

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