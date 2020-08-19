В Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с ягдтерьером

Молодой человек ушел из дома 15 августа и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В тот день он звонил отцу, который вместе со своей семьей был в отъезде. Когда семья вернулась домой, Антона там не оказалось. Он забрал вещи, собаку породы ягдтерьер. На связь он не выходит. Его телефон выключен.